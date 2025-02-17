Фильм Камень, бумага, ножницы получил престижную премию BAFTA

Кадр из фильма "Камень, бумага, ножницы". Фото: скриншот

Короткометражная лента "Камень, бумага, ножницы" стала лучшей в одной из номинаций на британской премии BAFTA. Это фильм о войне в Украине, основанный на реальных событиях.

Об этом сообщили на сайте премии BAFTA в воскресенье, 16 февраля.

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Фильм "Камень, бумага, ножницы"

Лента "Камень, бумага, ножницы" победила в номинации "Лучшая британская короткометражная лента". Главную роль в фильме сыграл украинский актер Александр Рудинский. Также в съемках приняли участие украинские актеры — Сергей Калантай, Юрий Радионов и Александр Яценко.

Кадр из фильма "Камень, бумага, ножницы". Фото: скриншот

Фильм снят на основе реальных событий. Он посвящен полномасштабному вторжению в Украину. События в ленте разворачивались в феврале 2022 года. Главный герой — молодой парень Иван, отец которого работает хирургом и оперирует раненых украинских защитников и гражданских в бункере. Самому же Ивану пришлось взять в руки оружие, чтобы защитить близких.

Актер Александр Рудинский получил награду в Королевском фестивальном зале Лондона. Он напомнил еще раз миру о войне в Украине и поблагодарил тех, кто нас поддерживает.

"Я посвящаю эту награду своему другу, Жене Светличному, который погиб на войне за пять дней до начала съемок", — сказал Рудинский.

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