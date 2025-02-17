Що подивитися у кіно цього тижня — новинки фільмів та мультиків

Найочікуваніші прем'єри — що подивитися у кінотеатрах цього тижня
Обов'язково сходить цього тижня у кінотеатри, адже там на вас чекає чимало новинок. Мультфільми, горори та фільм про війну в Україні — вам точно буде з чого обирати.
Новини.LIVE розповідає, які прем'єри відбудуться у кінотеатрах цього тижня.
Динозаврик
Милий та затишний мультфільм для усієї родини розповість про пригоди юного динозаврика Диплодока. Він вже втомився від опіки своїх батьків та їхньої уваги, однак одного дня вони зникають разом з іншими мешканцями. Тож Диплодок із новими друзями вирушає на пошук рідних.
У кіно з 20 лютого.
Панда патруль
Зірка кунг-фу Джекі Чан повертається на екрани. Перед ним постає нова місія — врятувати малюка панду, якого хочуть вкрасти шахраї.
У кіно з 20 лютого.
Товстун на рингу
Лука завжди мріяв стати зіркою боксу, але завжди терпів лише невдачі. Одного разу він випадково нокаутує чинного чемпіона і тепер про Луку дізнаються усі.
У кіно з 20 лютого.
Мавпа
Моторошний горор, заснований на оповіданні Стівена Кінга. лячна іграшка, яку двоє братів знайшли у мотлоху на горищі, приносить низку смертей. Брати позбуваються іграшки та на багато років роз'їжджаються подалі одне від одного, аж поки смерті не починаються знов.
У кіно з 20 лютого.
Реал
Документальна стрічка українського режисера Олега Сенцова, який напочатку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ, покаже один із найзапекліших боїв у його житті. Українські воїни протистояли ворогу 19 годин і це протистояння режисер зафільмував на камеру на своєму шоломі.
Раніше ми писали, де подивитися стрічку "Камінь, папір, ножиці" про перші дні повномасштабної війни.
А також пропонуємо вам добірку мінісеріалів, які захоплять вас своїм сюжетом.
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