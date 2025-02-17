Що подивитися у кіно цього тижня — новинки фільмів та мультиків

Фільм "Панда патруль". Фото: скриншот

Обов'язково сходить цього тижня у кінотеатри, адже там на вас чекає чимало новинок. Мультфільми, горори та фільм про війну в Україні — вам точно буде з чого обирати.

Новини.LIVE розповідає, які прем'єри відбудуться у кінотеатрах цього тижня.

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Динозаврик

Милий та затишний мультфільм для усієї родини розповість про пригоди юного динозаврика Диплодока. Він вже втомився від опіки своїх батьків та їхньої уваги, однак одного дня вони зникають разом з іншими мешканцями. Тож Диплодок із новими друзями вирушає на пошук рідних.

У кіно з 20 лютого.

Панда патруль

Зірка кунг-фу Джекі Чан повертається на екрани. Перед ним постає нова місія — врятувати малюка панду, якого хочуть вкрасти шахраї.

У кіно з 20 лютого.

Товстун на рингу

Лука завжди мріяв стати зіркою боксу, але завжди терпів лише невдачі. Одного разу він випадково нокаутує чинного чемпіона і тепер про Луку дізнаються усі.

У кіно з 20 лютого.

Мавпа

Моторошний горор, заснований на оповіданні Стівена Кінга. лячна іграшка, яку двоє братів знайшли у мотлоху на горищі, приносить низку смертей. Брати позбуваються іграшки та на багато років роз'їжджаються подалі одне від одного, аж поки смерті не починаються знов.

У кіно з 20 лютого.

Реал

Документальна стрічка українського режисера Олега Сенцова, який напочатку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ, покаже один із найзапекліших боїв у його житті. Українські воїни протистояли ворогу 19 годин і це протистояння режисер зафільмував на камеру на своєму шоломі.

Раніше ми писали, де подивитися стрічку "Камінь, папір, ножиці" про перші дні повномасштабної війни.

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