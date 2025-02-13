Оскар-2025 — найкращі мультфільми року, які варто подивитися

Кадр з мультфільму "Дикий робот". Фото: скриншот

Щорічно премією "Оскар" відзначають найкращі мультфільми, які захоплюють і дітей, і дорослих своїми яскравими історіями та глибоким сенсом. Цього року змагання за статуетку буде напруженим, адже кожен з номінантів зміг підкорити, як критиків, так і глядачів.

Редакція Новини.LIVE розповідає про найкращі мультфільми, які варто подивитися всім, незалежно від віку.

Читайте також:

Потік. Останній кіт на Землі

Світ охопила велика повінь і єдиним порятунком для Кота стає лише маленький човен. Разом із іншими тваринами він вирушає у незабутню пригоду на пошуки нового світу. Ця історія вчить ніколи не здаватися та об'єднуватися, незважаючи на відмінності, для того, аби подолати труднощі.

Думками навиворіт 2

Продовження улюбленої історії про емоції та почуття всередині дівчинки Райлі. Вже знайомі Радість, Печаль, Гнів, Страх та Відраза мусять поступитися місцем новим емоціям. Разом із Райлі ми вчимося дорослішати та опановувати себе.

Мемуари равлика

Ця історія розповідає про меланхолійну Грейс Пудель, яка полюбляє колекціонувати фігурки равликів та читати романи про кохання. Життя може бути сповнене втрат та розчарувань, але варто відпустити минуле та рухатися далі.

Воллес і Ґроміт: Перната відплата

Повернення на екрани усім відомих героїв Воллеса і Ґроміта. На давніх друзів чекають нові незабутні пригоди та протистояння. Гумор, цікава історія та справжня дружба — ось, що ви побачите у цьому мультфільмі.

Дикий робот

Неймовірно зворушливий мультфільм про мандрівку робота ROZZUM 7134, скорочено "Роз", яка опинилася на безлюдному острові після аварії. Тут Роз доведеться пристосуватися до нового життя та знайти для себе нових друзів.

Раніше ми ділилися добіркою найкращих серіалів для перегляду всією родиною.

Також стало відомо, який сімейний фільм б'є рекорди у світовому прокаті.