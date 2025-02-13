Оскар-2025 — лучшие мультфильмы года, которые стоит посмотреть

Кадр из мультфильма "Дикий робот". Фото: скриншот

Ежегодно премией "Оскар" отмечают лучшие мультфильмы, которые захватывают и детей, и взрослых своими яркими историями и глубоким смыслом. В этом году соревнование за статуэтку будет напряженным, ведь каждый из номинантов смог покорить, как критиков, так и зрителей.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о лучших мультфильмах, которые стоит посмотреть всем, независимо от возраста.

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Поток. Последний кот на Земле

Мир охватило большое наводнение и единственным спасением для Кота становится только маленькая лодка. Вместе с другими животными он отправляется в незабываемое приключение на поиски нового мира. Эта история учит никогда не сдаваться и объединяться, несмотря на различия, для того, чтобы преодолеть трудности.

Головоломка 2

Продолжение любимой истории об эмоциях и чувствах внутри девочки Райли. Уже знакомые Радость, Печаль, Гнев, Страх и Отвращение должны уступить место новым эмоциям. Вместе с Райли мы учимся взрослеть и овладевать собой.

Мемуары улитки

Эта история рассказывает о меланхоличной Грейс Пудель, которая любит коллекционировать фигурки улиток и читать романы о любви. Жизнь может быть полна потерь и разочарований, но стоит отпустить прошлое и двигаться дальше.

Уоллес и Громит: Пернатое возмездие

Возвращение на экраны всем известных героев Уоллеса и Громита. На давних друзей ждут новые незабываемые приключения и противостояния. Юмор, интересная история и настоящая дружба — вот, что вы увидите в этом мультфильме.

Дикий робот

Невероятно трогательный мультфильм о путешествии робота ROZZUM 7134, сокращенно "Роз", которая оказалась на необитаемом острове после аварии. Здесь Роз придется приспособиться к новой жизни и найти для себя новых друзей.

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