Что посмотреть в кино на этой неделе — новинки фильмов и мультиков

Фильм "Панда патруль". Фото: скриншот

Обязательно сходите на этой неделе в кинотеатры, ведь там вас ждет немало новинок. Мультфильмы, хоррор и фильм о войне в Украине — вам точно будет из чего выбирать.

Новини.LIVE рассказывает, какие премьеры состоятся в кинотеатрах на этой неделе.

Читайте также:

Динозаврик

Милый и уютный мультфильм для всей семьи расскажет о приключениях юного динозаврика Диплодока. Он уже устал от опеки своих родителей и их внимания, однако однажды они исчезают вместе с другими жителями. Поэтому Диплодок с новыми друзьями отправляется на поиск родных.

В кино с 20 февраля.

Панда патруль

Звезда кунг-фу Джеки Чан возвращается на экраны. Перед ним стоит новая миссия - спасти малыша панду, которого хотят украсть мошенники.

В кино с 20 февраля.

Толстяк на ринге

Лука всегда мечтал стать звездой бокса, но всегда терпел лишь неудачи. Однажды он случайно нокаутирует действующего чемпиона и теперь о Луке узнают все.

В кино с 20 февраля.

Обезьяна

Жуткий хоррор, основанный на рассказе Стивена Кинга. Страшная игрушка, которую двое братьев нашли в хламе на чердаке, приносит ряд смертей. Братья избавляются от игрушки и на много лет разъезжаются подальше друг от друга, пока смерти не начинаются снова.

В кино с 20 февраля.

Реал

Документальная лента украинского режиссера Олега Сенцова, который в начале полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ, покажет один из самых ожесточенных боев в его жизни. Украинские воины противостояли врагу 19 часов и это противостояние режиссер снял на камеру на своем шлеме.

Ранее мы писали, где посмотреть ленту "Камень, бумага, ножницы" о первых днях полномасштабной войны.

А также предлагаем вам подборку мини-сериалов, которые увлекут вас своим сюжетом.