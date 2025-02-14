Камінь, папір, ножиці — де дивитися фільм з Рудинським онлайн

Кадр із фільму "Камінь, папір, ножиці". Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Короткометражний фільм "Камінь, папір ножиці" з актором Олександром Рудинським тепер доступний у мережі. Стрічка заснована на реальних подіях, які сталися в Україні під час повномасштабного російського вторгнення.

Фільм можна переглянути на YouTube.

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Фільм режисера Франца Бьома розповідає про 18-річного юнака Івана, батько якого працює хірургом. У перші дні війни батько хлопця починає допомагати пораненим військовим та цивільним. Він оперує постраждалих просто у бункері, однак про місцерозташування укриття дізнаються окупанти. Щоб захистити своїх і зупинити ворога, Іван бере до рук зброю.

Олександр Рудинський не єдиний український актор, який зіграв у стрічці. До касту фільму також приєдналися Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко.

Стрічка отримала визнання критиків та чимало нагород, зокрема номінацію на премію BAFTA.

Раніше ми писали, український фільм про війну отримав престижну нагороду у Франції. Також стрічку "Порцелянова війна" відзначили премією Гільдії режисерів США.