Фільм про війну в Україні переміг на фестивалі у Франції — подробиці

Кадр з фільму "Я померла в Ірпені". Фото: instagram.com/kazadirizza

Анімаційний фільм "Я померла в Ірпені" української режисерки Анастасії Фалілеєвої отримав престижну нагороду у Франції. Стрічка отримала головну нагороду на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно у Клермон-Феррані.

Про це пише "УП. Культура".

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Подія у Клермон-Феррані вважається найбільшим фестивалем короткометражного кіно, тож ця нагорода має особливе значення.

Стрічка української режисерки перемогла у номінації "Найкраща міжнародна анімація".

"Цей тонкий фільм глибоко зворушує та кидає виклик традиційним установкам. Він занурює нас у подорож, яка досліджує емоційний, фізичний та духовний досвід переживання війни, як з особистого фокусу, так і з ширшої суспільної перспективи", — висловилися про фільм журі фестивалю.

Фільм зроблений у жанрі документальної анімації та відображає власні переживання авторки. У ньому вона зобразила 10 днів, проведених у місті Ірпінь Київської області, на початку повномасштабного вторгнення.

Стрічка також брала участь у французькому фестивалі Annecy International Animation Film Festival та перемогла на Bucheon International Animation Festival у Південній Кореї. Окрім того, анімацію кваліфікували на "Оскар-2026".

Нагадаємо, фільм про війну в Україні "Порцелянова війна" отримав нагороду від Гільдії режисерів у США.

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