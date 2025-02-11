Фильм о войне в Украине победил на фестивале во Франции — подробности

Кадр из фильма "Я умерла в Ирпене". Фото: instagram.com/kazadirizza

Анимационный фильм "Я умерла в Ирпене" украинского режиссера Анастасии Фалилеевой получил престижную награду во Франции. Лента получила главную награду на Международном фестивале короткометражного кино в Клермон-Ферране.

Об этом пишет "УП. Культура".

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Событие в Клермон-Ферране считается крупнейшим фестивалем короткометражного кино, поэтому эта награда имеет особое значение.

Лента украинского режиссера победила в номинации "Лучшая международная анимация".

"Этот тонкий фильм глубоко трогает и бросает вызов традиционным установкам. Он погружает нас в путешествие, которое исследует эмоциональный, физический и духовный опыт переживания войны, как с личного фокуса, так и с более широкой общественной перспективы", — высказались о фильме жюри фестиваля.

Фильм сделан в жанре документальной анимации и отражает собственные переживания автора. В нем она изобразила 10 дней, проведенных в городе Ирпень Киевской области, в начале полномасштабного вторжения.

Лента также участвовала во французском фестивале Annecy International Animation Film Festival и победила на Bucheon International Animation Festival в Южной Корее. Кроме того, анимацию квалифицировали на "Оскар-2026".

Напомним, фильм о войне в Украине "Фарфоровая война" получил награду от Гильдии режиссеров в США.

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