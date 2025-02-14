Камень, бумага, ножницы - где смотреть фильм с Рудинским онлайн

Кадр из фильма "Камень, бумага, ножницы". Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Короткометражный фильм "Камень, бумага ножницы" с актером Александром Рудинским теперь доступен в сети. Лента основана на реальных событиях, которые произошли в Украине во время полномасштабного российского вторжения.

Фильм можно посмотреть на YouTube.

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"Камень, бумага, ножницы" доступен онлайн

Фильм режиссера Франца Бёма рассказывает о 18-летнем юноше Иване, отец которого работает хирургом. В первые дни войны отец парня начинает помогать раненым военным и гражданским. Он оперирует пострадавших прямо в бункере, однако про месторасположение укрытия узнают оккупанты. Чтобы защитить своих и остановить врага, Иван берет в руки оружие.

Александр Рудинский не единственный украинский актер, сыгравший в фильме. К касту фильма также присоединились Сергей Калантай, Юрий Радионов и Александр Яценко.

Лента получила признание критиков и немало наград, в частности номинацию на премию BAFTA.

Ранее мы писали, украинский фильм о войне получил престижную награду во Франции. Также ленту "Фарфоровая война" отметили премией Гильдии режиссеров США.