Тейлор Лотнер зіграє самого себе у серіалі про вовкулак — деталі

Тейлор Лотнер. Фото: instagram.com/taylorlautner

Американський актор Тейлор Лотнер стане мисливцем на вовкулак у новому серіалі від Amazon MGM Studios. Зірка фільму "Сутінки" зіграє самого себе у майбутньому проєкті з неочікуваним сюжетом.

Про це пише Variety.

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Після певної перерви актор нарешті повертається до знімань. Як стало відомо, Лотнер отримав головну роль у серіалі, в якому він буде боротися з потойбічним. Серіал отримав назву "Тейлор Лотнер: Мисливець на вовкулак".

"Після завершення зйомок останнього фільму "Сутінки" Тейлор Лотнер зник з поля зору. Шанувальники робили припущення, таблоїди висували теорії — але правда виявилася шаленішою за вигадку. Тейлор не просто взяв перерву для психічного здоров'я. Він готувався до свого справжнього покликання... Тейлор Лотнер — мисливець на вовкулак.

Граючи самого себе, Тейлор потрапляє до таємного товариства мисливців на вовкулак, яким потрібні його унікальні знання. Живучи подвійним життям — голлівудський актор вдень, надприродний воїн вночі — Тейлор повинен боротися з іронією долі: боротися з тими самими істотами, які зробили його відомим. Між порятунком світу, відродженням кар'єри та закоханістю він стикається з головним питанням: "Що відбувається, коли твоя найбільша роль стає твоїм найбільшим ворогом?" — йдеться в описі серіалу.

У своєму Instagram актор вже прокоментував свою участь у новому проєкті. Однак не розкривав жодних подробиць.

"Щойно я думав, що вийшов з гри... Вони знову втягують мене в це", — написав Тейлор.

Нагадаємо, що у "Сутінках" Лотнер зіграв Джейкоба Блека, юнака, який міг перетворюватися на вовка. Роль принесла актору впізнаваність та шалену популярність.

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