Тейлор Лотнер сыграет самого себя в сериале о вурдалаках — детали

Тейлор Лотнер. Фото: instagram.com/taylorlautner

Американский актер Тейлор Лотнер станет охотником на оборотней в новом сериале от Amazon MGM Studios. Звезда фильма "Сумерки" сыграет самого себя в будущем проекте с неожиданным сюжетом.

Об этом пишет Variety.

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После некоторого перерыва актер наконец возвращается к съемкам. Как стало известно, Лотнер получил главную роль в сериале, в котором он будет бороться с потусторонним. Сериал получил название "Тейлор Лотнер: Охотник на оборотней".

"После завершения съемок последнего фильма "Сумерки" Тейлор Лотнер исчез из поля зрения. Поклонники строили предположения, таблоиды выдвигали теории — но правда оказалась безумнее вымысла. Тейлор не просто взял перерыв для психического здоровья. Он готовился к своему настоящему призванию... Тейлор Лотнер — охотник на оборотней.

Играя самого себя, Тейлор попадает в тайное общество охотников на оборотней, которым нужны его уникальные знания. Живя двойной жизнью — голливудский актер днем, сверхъестественный воин ночью — Тейлор должен бороться с иронией судьбы: бороться с теми самыми существами, которые сделали его известным. Между спасением мира, возрождением карьеры и влюбленностью он сталкивается с главным вопросом: "Что происходит, когда твоя самая большая роль становится твоим самым большим врагом?" — говорится в описании сериала.

В своем Instagram актер уже прокомментировал свое участие в новом проекте. Однако не раскрывал никаких подробностей.

"Только я думал, что вышел из игры... Они снова втягивают меня в это", — написал Тейлор.

Напомним, что в "Сумерках" Лотнер сыграл Джейкоба Блэка, юношу, который мог превращаться в волка. Роль принесла актеру узнаваемость и бешеную популярность.

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