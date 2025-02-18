Фільм Порцелянова війна покажуть в кінотеатрах — дата виходу

Фільм "Порцелянова війна". Фото: instagram.com/porcelainwarfilm

Документальну стрічку "Порцелянова війна", яка отримала номінацію на "Оскар-2025", покажуть в українських кінотеатрах. Стрічка зовсім скоро вийде в український прокат.

Про це повідомляє кінопрокатник Arthouse Traffic.

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Фільм розповідає історію трьох художників із Харкова, які під час повномасштабного російського вторгнення вирішують залишитися у рідному місті та продовжувати створювати маленькі витвори мистецтва з порцеляни. Цими виробами митці прикрашають зруйновані російськими обстрілами будівлі.

Режисером стрічки став Слава Леонтьєв. Саме він зі своєю дружиною Анною Стесенко та другом Андрієм Стефановим є головними героями стрічки. Також режисером став американець Брендон Белломо.

Світова прем'єра фільму відбулася ще напочатку 2024 року під час фестивалю Sundance, на якому він отримав ґран-прі від членів журі. У широкий прокат в українських кінотеатрах стрічка вийде вже 6 березня 2025 року.

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