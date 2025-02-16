Фільм Як приборкати дракона — український трейлер та дата виходу

Кадр з фільму "Як приборкати дракона". Фото: скриншот

Глядачі із нетерпінням чекають на прем'єру фентезі "Як приборкати дракона", знятого після успіху однойменного мультфільму. Нарешті кінокомпанія DreamWorks Animation показала повноцінний трейлер пригодницького фільму.

Анонс з'явився на YouTube.

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У фільмів ми побачимо нове бачення історії юнака на ім'я Гикавка з острова Туп. Попри багатовікову ворожнечу між людьми та драконами, сон вождя наважується ближче познайомитися із загадковим Беззубиком, відомим як "Нічна фурія".

Стрічка стала переосмисленням мультфільму, який вийшов на екрани у 2010 та полонив серця глядачів.

Головні ролі у фільмі зіграли Мейсон Темз, Джерард Батлер, Ніко Паркер та інші актори. Режисером стрічки виступив творець анімаційної версії "Як приборкати дракона" Дін ДеБлуа.

Прем'єра фентезі в Україні очікується вже зовсім скоро — 12 червня 2025 року.

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