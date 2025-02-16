Фильм Как приручить дракона — украинский трейлер и дата выхода

Вышел трейлер "Как приручить дракона" — когда премьера фильма
Зрители с нетерпением ждут премьеру фэнтези "Как приручить дракона", снятого после успеха одноименного мультфильма. Наконец кинокомпания DreamWorks Animation показала полноценный трейлер приключенческого фильма.
Анонс появился на YouTube.
"Как приручить дракона" — полноценный трейлер и дата выхода
В фильмов мы увидим новое видение истории юноши по имени Иккинг с острова Туп. Несмотря на многовековую вражду между людьми и драконами, сон вождя решается ближе познакомиться с загадочным Беззубиком, известным как "Ночная фурия".
Лента стала переосмыслением мультфильма, который вышел на экраны в 2010 и пленил сердца зрителей.
Главные роли в фильме сыграли Мейсон Темз, Джерард Батлер, Нико Паркер и другие актеры. Режиссером ленты выступил создатель анимационной версии "Как приручить дракона" Дин ДеБлуа.
Премьера фэнтези в Украине ожидается уже совсем скоро — 12 июня 2025 года.
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