Фильм Фарфоровая война покажут в кинотеатрах - дата выхода

Номинированный на "Оскар" фильм о войне в Украине покажут в кино
Документальную ленту "Фарфоровая война", которая получила номинацию на "Оскар-2025", покажут в украинских кинотеатрах. Лента совсем скоро выйдет в украинский прокат.
Об этом сообщает кинопрокатчик Arthouse Traffic.
"Фарфоровая война" — премьера в украинских кинотеатрах
Фильм рассказывает историю трех художников из Харькова, которые во время полномасштабного российского вторжения решают остаться в родном городе и продолжать создавать маленькие произведения искусства из фарфора. Этими изделиями художники украшают разрушенные российскими обстрелами здания.
Режиссером ленты стал Слава Леонтьев. Именно он со своей женой Анной Стесенко и другом Андреем Стефановым являются главными героями ленты. Также режиссером стал американец Брэндон Белломо.
Мировая премьера фильма состоялась еще в начале 2024 года во время фестиваля Sundance, на котором он получил гран-при от членов жюри. В широкий прокат в украинских кинотеатрах лента выйдет уже 6 марта 2025 года.
Ранее мы писали, что фильм "Камень, бумага, ножницы" о первых днях большой войны получил премию BAFTA. Также стало известно, когда премьера фэнтези "Как приручить дракона".
Читайте Новини.LIVE!