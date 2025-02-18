Фильм Фарфоровая война покажут в кинотеатрах - дата выхода

Фильм "Фарфоровая война". Фото: instagram.com/porcelainwarfilm

Документальную ленту "Фарфоровая война", которая получила номинацию на "Оскар-2025", покажут в украинских кинотеатрах. Лента совсем скоро выйдет в украинский прокат.

Об этом сообщает кинопрокатчик Arthouse Traffic.

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Фильм рассказывает историю трех художников из Харькова, которые во время полномасштабного российского вторжения решают остаться в родном городе и продолжать создавать маленькие произведения искусства из фарфора. Этими изделиями художники украшают разрушенные российскими обстрелами здания.

Режиссером ленты стал Слава Леонтьев. Именно он со своей женой Анной Стесенко и другом Андреем Стефановым являются главными героями ленты. Также режиссером стал американец Брэндон Белломо.

Мировая премьера фильма состоялась еще в начале 2024 года во время фестиваля Sundance, на котором он получил гран-при от членов жюри. В широкий прокат в украинских кинотеатрах лента выйдет уже 6 марта 2025 года.

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