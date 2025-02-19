Лучшие украинские комедии — что посмотреть вечером

5 лучших украинских комедий для хорошего настроения
Качественное кино может сделать любой день лучше. Среди украинских комедий точно найдется та, которая зарядит вас позитивом и подарит хорошее настроение.
Новини.LIVE делятся пятеркой веселых фильмов на украинском для яркого вечера.
Соседка (2022)
Ярый холостяк Петр и планов не имеет жениться и меняет девушек, как перчатки. Пока не заключает пари со своим другом Олегом, что сможет прожить месяц под одной крышей с женщиной. Кандидатка нашла быстро — сестра Олега с двумя детьми, которая как раз ищет новое жилье.
Лучшие выходные (2022)
Четыре непохожие друг на друга истории объединяет крупнейший в Восточной Европе фестиваль Atlas Weekend в Киеве. Каждый из героев приехал в столицу со своими планами, однако эти выходные станут полной неожиданностью.
Крашанка (2024)
Семья, которая не виделась много лет, во время войны встречается в родительском доме на Пасху. Пока дочери и сын ссорятся между собой и пытаются найти покой, отец решает остановить войну.
Я работаю на кладбище (2021)
Драмеди с элементами черного юмора рассказывает об Александре, который изготавливает памятники на кладбище. Герой уже устал от своей работы, но не из-за ее мрачной стороны, а из-за ежедневного общения с людьми. Однако в жизни Александра все может измениться, когда приходит новое руководство.
Большая прогулка (2022)
Сюжет разворачивается вокруг двух совершенно разных семей, которые на выходные приехали отдохнуть на природе. Обычный семейный выходной превращается в настоящее приключение со спорами, юмором и звездными гостями.
Ранее мы рассказывали, что номинированный на "Оскар-2025" фильм о войне в Украине покажут в кинотеатрах. А также предлагаем подборку лучших украинских сериалов, основанных на реальных событиях.
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