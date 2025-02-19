Лучшие сериалы про выживание и постапокалипсис - что посмотреть

Кадр из сериала "Шершни". Фото: Paramount

Сериалы о выживании сочетают драму, экшн и психологические испытания, держа зрителя в напряжении. Если вам нравится адреналин, интрига и неожиданные сюжетные повороты, то эта подборка точно для вас.

Новини.LIVE делятся самыми интересными сериалами о выживании.

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Затерянные

Сериал, который уже успел стать культовым. В центре сюжета пассажиры авиарейса, который потерпел крушение на тропическом острове. Герои вынуждены бороться за свое выживание и искать попытки вернуться домой, однако они и не догадываются, какие тайны скрывает загадочный остров.

Сотня

После ядерной катастрофы на Земле человечество построило новую жизнь на орбитальной станции, однако их ресурсы на пределе. Сто подростков отправляются в экспедицию, чтобы проверить, стала ли планета снова пригодной для жизни.

Шершни

История рассказывает об авиакатастрофе, которая случилась в 1996 году. Самолет, на борту которого была девичья школьная команда по футболу, падает посреди леса. Девушки вынуждены самостоятельно выживать, но постепенно события превращаются в нечто гораздо более ужасное.

Последние из нас

Мир захватила ужасная грибковая пандемия, которая уничтожила почти все человечество. Уцелевший контрабандист Джоэл и девушка по имени Элли отправляются в опасное путешествие, чтобы найти надежду на будущее. Сериал основан на одноименной видеоигре.

Бункер

События происходят в постапокалиптическом мире, где остатки человечества выживают в огромном бункере на 144 уровне. Главная героиня — инженер, которая должна узнать тайны укрытия.

Уэйворд Пайнс

Специальный агент секретной службы США после аварии попадает в маленький Вейворд Пайнс, где загадочно исчезли его коллеги. На первый взгляд обычный городок на самом деле скрывает в себе очень много тайн.

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