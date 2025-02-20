Фільм Гострі картузи отримає продовження — що відомо

Кіліан Мерфі у "Гострих картузах". Фото: BBC Television Centre

Автор сценарію Стівен Найт натякнув на розширення кіновсесвіту вже культового серіалу "Гострі картузи". Вже зовсім скоро глядачі побачать перший фільм із продовженням історії родини Шелбі.

Про це Найт розповів у ефірі шоу BBC Breakfast.

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Знімання нового фільму про Тома Шелбі, у виконанні Кілліана Мерфі, та його родини завершилися 13 грудня. Наразі, за словами Найта, стрічка знаходиться на поствиробництві. Тож глядачі вже 2026 року зможуть побачити прем'єру на Netflix.

Однак цей фільм не стане фінальним. Автор сценарію, натякнув, що команда не планує зупинятися і працює над розробкою нового проєкту за мотивами "Гострих картузів".

"Ніхто не буде розчарованим, бо це насправді неймовірно. Дуже влучний спосіб завершити цю частину "Гострих картузів", — сказав Найт.

Кадр з фільму "Гострі картузи". Фото: instagram.com/peakyblindersofficial

Він не став розкривати усіх карт, тож фанатам залишається лише здогадуватися, що на них чекає — фільм або серіал.

"Мені заборонено будь-що анонсувати. Але все, що я можу сказати, що світ "Гострих картузів" буде розширюватися", — додав Найт.

Раніше стало відомо, що Джонні Депп повернеться до "Піратів Карибського моря" після скандалу. Також MAX оголосили про продовження медичної драми "Пітт".