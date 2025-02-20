Фильм Острые козырьки получит продолжение — что известно

Килиан Мерфи в "Острых козырьках". Фото: BBC Television Centre

Автор сценария Стивен Найт намекнул на расширение киновселенной уже культового сериала "Острые козырьки". Уже совсем скоро зрители увидят первый фильм с продолжением истории семьи Шелби.

Об этом Найт рассказал в эфире шоу BBC Breakfast.

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Съемки нового фильма о Томе Шелби, в исполнении Киллиана Мерфи, и его семье завершились 13 декабря. Сейчас, по словам Найта, лента находится на постпроизводстве. Поэтому зрители уже в 2026 году смогут увидеть премьеру на Netflix.

Однако этот фильм не станет финальным. Автор сценария, намекнул, что команда не планирует останавливаться и работает над разработкой нового проекта по мотивам "Острых козырьков".

"Никто не будет разочарован, потому что это на самом деле невероятно. Очень меткий способ завершить эту часть "Острых козырьков", — сказал Найт.

Кадр из фильма "Острые козырьки". Фото: instagram.com/peakyblindersofficial

Он не стал раскрывать всех карт, так что фанатам остается лишь догадываться, что их ждет — фильм или сериал.

"Мне запрещено что-либо анонсировать. Но все, что я могу сказать, что мир "Острых козырьков" будет расширяться", — добавил Найт.

Ранее стало известно, что Джонни Депп вернется в "Пиратов Карибского моря" после скандала. Также MAX объявили о продолжении медицинской драмы "Питт".