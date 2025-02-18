Джонні Депп ймовірно повернеться до ролі капітана Джека Горобця

Актор Джонні Депп у фільмі "Пірати Карибського моря". Фото: pirates.disney.com

Відомий голлівудський актор Джонні Депп може повернутися до ролі капітана Джека Горобця в новій частині "Піратів Карибського моря". Дата її виходу поки невідома.

Про це пише видання TheDisInsider, посилаючись на власні джерела.

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Джонні Депп повернеться до ролі капітана Джека Горобця

Зазначається, що американська кіностудія The Walt Disney Studios вже готується розпочати виробництво кінострічки на одному з голлівудських знімальних майданчиків.

Інсайдери стверджують, що Джонні Депп повернеться до своєї культової ролі капітана Джека Горобця.

Сам легендарний актор поки ніяк не прокоментував цю інформацію. Кіностудія The Walt Disney Studios також не оприлюднила жодних деталей нової частини й дата її виходу поки невідома.

Актор Джонні Депп у фільмі "Пірати Карибського моря". Фото: pirates.disney.com

Остання частина "Піратів Карибського моря" ("Мерці не розповідають казки") вийшла у 2017 році й зібрала 795,9 млн доларів за бюджету 230-320 млн доларів.

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