Джонни Депп вероятно вернется к роли капитана Джека Воробья

Актер Джонни Депп в фильме "Пираты Карибского моря". Фото: pirates.disney.com

Известный голливудский актер Джонни Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья в новой части "Пиратов Карибского моря". Дата ее выхода пока неизвестна.

Об этом пишет издание TheDisInsider, ссылаясь на собственные источники.

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Джонни Депп вернется к роли капитана Джека Воробья

Отмечается, что американская киностудия The Walt Disney Studios уже готовится начать производство киноленты на одной из голливудских съемочных площадок.

Инсайдеры утверждают, что Джонни Депп вернется к своей культовой роли капитана Джека Воробья.

Сам легендарный актер пока никак не прокомментировал эту информацию. Киностудия The Walt Disney Studios также не обнародовала никаких деталей новой части и дата ее выхода пока неизвестна.

Актер Джонни Депп в фильме "Пираты Карибского моря". Фото: pirates.disney.com

Последняя часть "Пиратов Карибского моря" ("Мертвецы не рассказывают сказки") вышла в 2017 году и собрала 795,9 млн долларов при бюджете 230-320 млн долларов.

Напомним, ранее Netflix выпустил сериал о скандальном блогере, которая зарабатывала, притворяясь онкобольной. Ранее мы писали, что сериал "Властелин колец: Кольца власти" продлили на следующий сезон.