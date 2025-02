Сериал Одни из нас — стала известна дата выхода второго сезона

Кадр из сериала "Одни из нас". Фото: instagram.com/thelastofus

Телеканал HBO объявил дату премьеры сериала "Одни из нас". Зрители увидят новые серии уже этой весной.

На официальной странице сериала в Instagram опубликовали первые постеры к новому сезону.

Читайте также:

Второй сезон "Одни из нас" — дата выхода

Первый сезон сериала покорил зрителей или собрал немало фанатов по всему миру. Поэтому команда сразу взялась за разработку продолжения.

Как стало известно из постеров, которые опубликовали на странице сериала, премьера второго сезона запланирована на 13 апреля 2025 года.

Постер второго сезона "Одни из нас". Фото: instagram.com/thelastofus

События второго сезона будут разворачиваться через пять лет после того, что происходило в первой части. Сюжет будет посвящен сиквелу игры, на которой был основан сериал, The Last of Us: Part II.

"Каждый путь имеет цену",- гласит слоган сериала.

Новый постер сериала "Одни из нас". Фото: instagram.com/thelastofus

Во втором сезоне появятся Кейтлин Дивер в роли Эбби, Изабела Монер в роли Дины, Янг Мазино в роли Джесси и Ариэла Барер в роли Мел. Также к касту присоединилась звезда "Один дома" Кэтрин О'Хара, однако пока неизвестно, какую роль она сыграет в сериале.

Постер "Одни из нас". Фото: instagram.com/thelastofus

Ранее автор "Острых козырьков" намекнул на еще один проект по мотивам сериала. Также мы писали, что медицинскую драму "Питт" продлили на второй сезон.