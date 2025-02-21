Популярні фільми на Netflix — що найчастіше дивилися українці

Кадр з фільму "Потяг у 31 грудня". Фото: instagram.com/december31.express

Стримінговий майданчик Netflix сформував рейтинг найпопулярніших фільмів серед українців за тиждень. Очолила ТОП-10 українська комедія "Потяг у 31 грудня", яка лише 12 лютого з'явилася на платформі.

Рейтинг компанія опублікувала на офіційному сайті.

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Потяг у 31 грудня

Події зимової комедії розгортаються у звичайному потягу, на який чекає незвичний новорічний рейс.

Медовий місяць з моєю мамою

На другому місці у топі французька комедія. Коли головного героя кидає наречена просто перед вівтарем, йому не залишається нічого кращого, аніж поїхати у весільну подорож із мамою.

Дольче Вілла

Донька Еріка вирішує придбати віллу в Тоскані, однак йому ця ідея не до вподоби. Тож стурбований батько вирушає до Італії, аби завадити планам доньки. Але він і не здогадується, як змінить його життя ця поїздка.

Типу вагітна

Головна героїня мріє про дитину та дуже заздрить свої подрузі, яка очікує вже другого малюка. Тож вона вирішує збрехати про свою вагітність, але ще не знає, до чого призведе ця брехня.

Місія неможлива: Розплата

На п'ятому місці в українському топі сьома частина культової франшизи "Місія неможлива". На агента Ітана Ханта чекає нова небезпечна пригода.

Смерть перед весіллям

Майя нарешті наважується познайомити батьків зі своїм нареченим, однак їм вибір доньки не до душі. До сімейних непорозумінь додаються ще й проблеми у бізнесі — криза на молочній фермі. Чи зможуть родинні зв'язки та любов здолати труднощі?

Знову в дії

Голлівудська зірка Кемерон Діаз повернулася на великі екрани у ролі агентки ЦРУ, яка разом зі своїм чоловіком залишає службу заради сім'ї. Однак несподіване викриття змусить їх повернутися до справ.

Шрек

Анімаційний фільм навіть через 24 роки після прем'єри залишається у топі українців. Пригоди зеленого огра Шрека, Віслюка та прекрасної Фіони вже стали справжньою класикою.

Відьмак: Сирени з глибини

Передостанню сходинку у рейтинг також посідає мультфільм. Він розповідає про нові пригоди Ґеральта з Рівії, який вирушає на боротьбу із морськими чудовиськами.

Кохання навіки

Десяту сходинку у топі займає романтична шведська комедія. Закохана пара вирішує відсвяткувати тихе весілля на затишному острові, однак їхні рідні вирішують зробити все по-своєму.

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