Серіал в стилі "Відчайдушних домогосподарок" — що подивитися

Серіал "Відчайдушні домогосподарки". Фото: АВС

Якщо ви любите серіал "Відчайдушні домогосподарки", тоді ця добірка точно припаде вам до душі. Розкішні передмістя, сімейні таємниці, приховані інтриги та справжня жіноча дружба.

Редакція Новини.LIVE розповідає про шість серіалів із подібною атмосферою, які не дадуть відірватися від екрану.

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Чому жінки вбивають?

Серіал розповідає про трьох різних жінок, які жили в одному будинку в різні епохи. У житті кожної з них є таємниці, зради та навіть вбивство. До речі, серіал від творців "Відчайдушних домогосподарок".

Підступні покоївки

Головні героїні — чотири покоївки, які працюють у будинках заможних мешканців Беверлі-Гіллз. Під час гучної вечірки в одному з маєтків господарі знаходять мертву працівницю. Тоді подруги вирішують самостійно з'ясувати подробиці загадкової смерті дівчини.

Велика маленька брехня

Життя маленького містечка сколихує жахливе вбивство під час благодійного шкільного балу. Сюжет зосереджується навколо п'ятьох матерів, діти яких навчалися в цій школі і кожна з них має, що приховувати.

Секс/Життя

Мати двох дітей та домогосподарка Біллі живе у заміському будинку зі своєю родиною. У її шлюбі все стабільно, однак іноді Біллі поринає у спогади про своє бурхливе минуле.

Помста

Події розгортаються у містечку Гемптон неподалік від Нью-Йорку. Несподівано до міста приїжджає нове мешканка Емілі Торн. Однак у затишному передмісті вона шукає не спокійного житті, а помсти.

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