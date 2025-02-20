Сериал в стиле "Отчаянных домохозяек" - что посмотреть

Сериал "Отчаянные домохозяйки". Фото: АВС

Если вы любите сериал "Отчаянные домохозяйки", тогда эта подборка точно придется вам по душе. Роскошные пригороды, семейные тайны, скрытые интриги и настоящая женская дружба.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о шести сериалах с подобной атмосферой, которые не дадут оторваться от экрана.

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Сериал рассказывает о трех разных женщинах, которые жили в одном доме в разные эпохи. В жизни каждой из них есть тайны, измены и даже убийство. Кстати, сериал от создателей "Отчаянных домохозяек".

Коварные горничные

Главные героини — четыре горничные, которые работают в домах состоятельных жителей Беверли-Хиллз. Во время шумной вечеринки в одном из поместий хозяева находят мертвую работницу. Тогда подруги решают самостоятельно выяснить подробности загадочной смерти девушки.

Большая маленькая ложь

Жизнь маленького городка всколыхнуло ужасное убийство во время благотворительного школьного бала. Сюжет сосредотачивается вокруг пяти матерей, дети которых учились в этой школе и каждая из них имеет, что скрывать.

Секс/Жизнь

Мать двоих детей и домохозяйка Билли живет в загородном доме со своей семьей. В ее браке все стабильно, однако иногда Билли погружается в воспоминания о своем бурном прошлом.

Месть

События разворачиваются в городке Хэмптон неподалеку от Нью-Йорка. Неожиданно в город приезжает новая жительница Эмили Торн. Однако в уютном пригороде она ищет не спокойной жизни, а мести.

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