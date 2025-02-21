Популярные фильмы на Netflix - что чаще всего смотрели украинцы

Кадр из фильма "Поезд в 31 декабря". Фото: instagram.com/december31.express

Стриминговая площадка Netflix сформировала рейтинг самых популярных фильмов среди украинцев за неделю. Возглавила ТОП-10 украинская комедия "Поезд в 31 декабря", которая только 12 февраля появилась на платформе.

Рейтинг компания опубликовала на официальном сайте.

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Поезд в 31 декабря

События зимней комедии разворачиваются в обычном поезде, который ждет необычный новогодний рейс.

Медовый месяц с моей мамой

На втором месте в топе французская комедия. Когда главного героя бросает невеста прямо перед алтарем, ему не остается ничего лучшего, чем поехать в свадебное путешествие с мамой.

Дольче Вилла

Дочь Эрика решает приобрести виллу в Тоскане, однако ему эта идея не нравится. Поэтому обеспокоенный отец отправляется в Италию, чтобы помешать планам дочери. Но он и не догадывается, как изменит его жизнь эта поездка.

Типа беременна

Главная героиня мечтает о ребенке и очень завидует своей подруге, которая ожидает уже второго малыша. Поэтому она решает соврать о своей беременности, но еще не знает, к чему приведет эта ложь.

Миссия невозможна: Расплата

На пятом месте в украинском топе седьмая часть культовой франшизы "Миссия невозможна". Агента Итана Ханта ждет новое опасное приключение.

Смерть перед свадьбой

Майя наконец решается познакомить родителей со своим женихом, однако им выбор дочери не по душе. К семейным недоразумениям добавляются еще и проблемы в бизнесе - кризис на молочной ферме. Смогут ли семейные связи и любовь преодолеть трудности?

Снова в действии

Голливудская звезда Кэмерон Диаз вернулась на большие экраны в роли агента ЦРУ, которая вместе со своим мужем оставляет службу ради семьи. Однако неожиданное разоблачение заставит их вернуться к делам.

Шрек

Анимационный фильм даже через 24 года после премьеры остается в топе украинцев. Приключения зеленого огра Шрека, Ослика и прекрасной Фионы уже стали настоящей классикой.

Ведьмак: Сирены из глубины

Предпоследнюю строчку в рейтинге также занимает мультфильм. Он рассказывает о новых приключениях Геральта из Ривии, который отправляется на борьбу с морскими чудовищами.

Любовь навеки

Десятую строчку в топе занимает романтическая шведская комедия. Влюбленная пара решает отпраздновать тихую свадьбу на уютном острове, однако их родные решают сделать все по-своему.

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