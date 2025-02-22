Серіал Рай продовжили на другий сезон — відео

Серіал "Рай". Фото: instagram.com/paradiseonhulu

Гучний американський телесеріал "Рай" отримає продовження. Телеканал Hulu прислухався до прохань глядачів та вирішив створити другий сезон політичного трилеру.

Про це вони оголосили в Instagram.

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"Рай" продовжили на другий сезон

У своїх соцмережах творці серіалу оголосили, що офіційно продовжують його на другий сезон.

"Ми почули вас голосно і чітко. "Рай" від Hulu поновлюється на 2 сезон", — йдеться у публікації.

Прем'єра першого сезону відбулася 26 січня. Менш ніж за місяць серіал встиг зібрати свою фан-базу та отримати купу схвальних відгуків як від глядачів, так і від критиків.

Сюжет трилеру розповідає про вбивство президента США Кела Бредфорда, якого зіграв Джеймс Марсден. Злочин трапився у закритому місті-бункері пд назвою "Рай", де перебуває 25 тисяч обраних осіб. Колишньому агенту ЦРУ Ксав'єру Коллінзу (Стерлінг Браун) доведеться з'ясувати, хто стоїть за вбивством американського лідера.

Раніше стало відомо, коли прем'єра другого сезону "Останніх з нас". Також ми писали, що у новому політичному серіалі Netflix згадали про Україну.