У серіалі Нульовий день на Netflix згадали про Україну

У новому політичному мінісеріалі на Netflix згадали про Україну
На Netflix відбулася прем'єра нового політичного триллеру "Нульовий день" із Робертом Де Ніро у головній ролі. В одному з епізодів згадали і про Україну.
Від 20 лютого серіал доступний на Netflix.
У серіалі "Нульовий день" згадали про Україну
Сюжет розповідає про масштабну кібератаку, яка сталася у США та призвела до загибелі сотень людей. За розслідування справи береться експрезидент Америки, якого зіграв Де Ніро. Головні підозри падають на Росію.
Ключовим доказом у справі стає код вірусу, в якому приховане слово "майдан". До того ж у серіалі лунає фраза з вуст героя Де Ніро: "У 2004 році Росія звинувачувала нас у цьому, що було надто відверто навіть для росіян".
Глядачі одразу зрозуміли, що це стало посиланням на Помаранчеву революцію, яка відбувалася у Києві 2004 року.
Відтепер перед героєм Де Ніро серіалу стоїть непросте завдання викрити справжнього злочинця, головне не загубити у брехні та маніпуляціях.
Нагадаємо, на Берлінале команда фільму "Стрічка часу" розгорнула український прапор з підписами військових. А також ми писали, що українська комедія очолила рейтинг найпопулярніших фільмів на Netflix.
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