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На Берлінале розгорнули український прапор з підписами воїнів

21 лютого 2025 11:23
Марія Коваленко - Редактор
Берлінале-2025 — команда фільму Стрічка часу розгорнула український прапор на фестивалі
Команда фільму "Стрічка часу" на Берлінале. Фото: Reuters
Марія Коваленко - Редактор

На Берлінському міжнародному кінофестивалі відбулася прем'єра документального фільму "Стрічка часу" української режисерки Катерини Горностай. Під час пресконференції команда розгорнула синьо-жовтий прапор.

Про це пише NV.

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20 лютого у кінотеатрі Berlinale Palast відбулася міжнародна прем'єра документального фільму "Стрічка часу", який висвітлює навчання українських школярів під час повномасштабного російського вторгнення.

Перед презентацією фільму команда взяла участь у пресконференції, на якій відповіла на запитання журналістів. У заході взяли участь продюсерки фільму Ольга Бергман, Зоя Литвин та Наталія Лібет, оператор Олександр Рощин, режисер монтажу Нікон Романченко, а також Борис Ховряк, вчитель, який зараз несе службу в ЗСУ.

Вчитель та військовий Борис Ховряк - фото
Борис Ховряк. Фото: Євгенія Гапон

Під час конференції команда стрічки з'явилися із особливим атрибутом — прапором України, на якому залишили підписи українські військові, які служать разом із Борисом Ховряком на фронті. Колишній вчитель, який був одним із героїв стрічки, мобілізувався до Сухопутних військ і одразу після прем'єри знову вирушить на передову.

"Завдяки Борису Ховряку, вчителю, який захищає Україну зі зброєю в руках, діти почувають себе в безпеці, можуть продовжувати жити і навчатися, насолоджуватися дитинством", — сказала під час конференції Зоя Литвин.

Зоя Литвин - фото
Виконавча продюсерка Зоя Литвин. Фото: Reuters

Раніше ми писали, що Джаред Лето оскандалився підтримкою російських акторів на премії BAFTA. А також стало відомо, коли у кінотеатрах покажуть фільм "Порцелянова війна", номінований на "Оскар-2025".

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