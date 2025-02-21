Берлінале-2025 — команда фільму Стрічка часу розгорнула український прапор на фестивалі

Команда фільму "Стрічка часу" на Берлінале. Фото: Reuters

На Берлінському міжнародному кінофестивалі відбулася прем'єра документального фільму "Стрічка часу" української режисерки Катерини Горностай. Під час пресконференції команда розгорнула синьо-жовтий прапор.

Про це пише NV.

Читайте також:

На Берлінале представили фільм про війну в Україні

20 лютого у кінотеатрі Berlinale Palast відбулася міжнародна прем'єра документального фільму "Стрічка часу", який висвітлює навчання українських школярів під час повномасштабного російського вторгнення.

Перед презентацією фільму команда взяла участь у пресконференції, на якій відповіла на запитання журналістів. У заході взяли участь продюсерки фільму Ольга Бергман, Зоя Литвин та Наталія Лібет, оператор Олександр Рощин, режисер монтажу Нікон Романченко, а також Борис Ховряк, вчитель, який зараз несе службу в ЗСУ.

Борис Ховряк. Фото: Євгенія Гапон

Під час конференції команда стрічки з'явилися із особливим атрибутом — прапором України, на якому залишили підписи українські військові, які служать разом із Борисом Ховряком на фронті. Колишній вчитель, який був одним із героїв стрічки, мобілізувався до Сухопутних військ і одразу після прем'єри знову вирушить на передову.

"Завдяки Борису Ховряку, вчителю, який захищає Україну зі зброєю в руках, діти почувають себе в безпеці, можуть продовжувати жити і навчатися, насолоджуватися дитинством", — сказала під час конференції Зоя Литвин.

Виконавча продюсерка Зоя Литвин. Фото: Reuters

Раніше ми писали, що Джаред Лето оскандалився підтримкою російських акторів на премії BAFTA. А також стало відомо, коли у кінотеатрах покажуть фільм "Порцелянова війна", номінований на "Оскар-2025".