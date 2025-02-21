Берлинале-2025 — команда фильма Лента времени развернула украинский флаг на фестивале

На Берлинале развернули украинский флаг с подписями воинов
На Берлинском международном кинофестивале состоялась премьера документального фильма "Лента времени" украинского режиссера Екатерины Горностай. Во время пресс-конференции команда развернула сине-желтый флаг.
Об этом пишет NV.
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20 февраля в кинотеатре Berlinale Palast состоялась международная премьера документального фильма "Лента времени", который освещает обучение украинских школьников во время полномасштабного российского вторжения.
Перед презентацией фильма команда приняла участие в пресс-конференции, на которой ответила на вопросы журналистов. В мероприятии приняли участие продюсеры фильма Ольга Бергман, Зоя Литвин и Наталья Либет, оператор Александр Рощин, режиссер монтажа Никон Романченко, а также Борис Ховряк, учитель, который сейчас несет службу в ВСУ.
Во время конференции команда ленты появились с особым атрибутом — флагом Украины, на котором оставили подписи украинские военные, которые служат вместе с Борисом Ховряком на фронте. Бывший учитель, который был одним из героев ленты, мобилизовался в Сухопутные войска и сразу после премьеры снова отправится на передовую.
"Благодаря Борису Ховряку, учителю, который защищает Украину с оружием в руках, дети чувствуют себя в безопасности, могут продолжать жить и учиться, наслаждаться детством", — сказала во время конференции Зоя Литвин.
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