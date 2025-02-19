Катерина Горностай народила первістка — фото

Катерина Горностай. Фото: instagram.com/ka_krapka

Українська режисерка Катерина Горностай вперше стала мамою. Вона народила сина напередодні прем'єри свого фільму "Стрічка часу" на Берлінському кінофестивалі.

Про це повідомив менеджмент режисерки "Суспільному".

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Катерина Горностай народила сина

Авторка фільму "Стрічка часу" та її обранець, режисер монтажу Нікон Романченко, стали батьками 18 лютого. Первісток пари з'явився на світ напередодні світової прем'єри документального фільму Горностай, яка відбудеться у рамках Берлінського міжнародного кінофестивалю.

"Наш малюк, якого очікували через кілька тижнів після Берлінале, вирішив приєднатися до нас на фестивалі, саме вчасно до прем'єри "Стрічки часу". Ми здорові, переповнені радістю та трохи втомлені. Вагітність під час фінального етапу роботи над "Стрічкою часу" змінила моє сприйняття дітей, про яких і розповідає фільм. Я впевнена, що згодом буде багато можливостей обговорити мій фільм, коли настане відповідний час", — поділилася Катерина.

Катерина Горностай показала фото сина. Фото: пресслужба

Горностай стала першою за 28 років українською режисеркою, фільм якої увійшов до основного конкурсу Берлінале. Картина "Стрічка часу" розповідає про навчання та життя українських дітей під час повномасштабного російського вторгнення. Документальний фільм претендує на "Золотого ведмедя".

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