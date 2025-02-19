Екатерина Горностай родила первенца - фото

Екатерина Горностай. Фото: instagram.com/ka_krapka

Украинский режиссер Екатерина Горностай впервые стала мамой. Она родила сына накануне премьеры своего фильма "Лента времени" на Берлинском кинофестивале.

Об этом сообщил менеджмент режиссера "Суспільному".

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Екатерина Горностай родила сына

Автор фильма "Лента времени" и ее избранник, режиссер монтажа Никон Романченко, стали родителями 18 февраля. Первенец пары появился на свет накануне мировой премьеры документального фильма Горностай, которая состоится в рамках Берлинского международного кинофестиваля.

"Наш малыш, которого ожидали через несколько недель после Берлинале, решил присоединиться к нам на фестивале, как раз вовремя к премьере "Ленты времени". Мы здоровы, переполнены радостью и немного уставшие. Беременность во время финального этапа работы над "Лентой времени" изменила мое восприятие детей, о которых и рассказывает фильм. Я уверена, что впоследствии будет много возможностей обсудить мой фильм, когда наступит подходящее время", — поделилась Екатерина.

Екатерина Горностай показала фото сына. Фото: пресс-служба

Горностай стала первым за 28 лет украинским режиссером, фильм которого вошел в основной конкурс Берлинале. Картина "Лента времени" рассказывает об обучении и жизни украинских детей во время полномасштабного российского вторжения. Документальный фильм претендует на "Золотого медведя".

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