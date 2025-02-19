Екатерина Горностай родила первенца - фото

Известный украинский режиссер впервые стала мамой
Украинский режиссер Екатерина Горностай впервые стала мамой. Она родила сына накануне премьеры своего фильма "Лента времени" на Берлинском кинофестивале.
Об этом сообщил менеджмент режиссера "Суспільному".
Екатерина Горностай родила сына
Автор фильма "Лента времени" и ее избранник, режиссер монтажа Никон Романченко, стали родителями 18 февраля. Первенец пары появился на свет накануне мировой премьеры документального фильма Горностай, которая состоится в рамках Берлинского международного кинофестиваля.
"Наш малыш, которого ожидали через несколько недель после Берлинале, решил присоединиться к нам на фестивале, как раз вовремя к премьере "Ленты времени". Мы здоровы, переполнены радостью и немного уставшие. Беременность во время финального этапа работы над "Лентой времени" изменила мое восприятие детей, о которых и рассказывает фильм. Я уверена, что впоследствии будет много возможностей обсудить мой фильм, когда наступит подходящее время", — поделилась Екатерина.
Горностай стала первым за 28 лет украинским режиссером, фильм которого вошел в основной конкурс Берлинале. Картина "Лента времени" рассказывает об обучении и жизни украинских детей во время полномасштабного российского вторжения. Документальный фильм претендует на "Золотого медведя".
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