Новинки кіно від жінок-режисерок - що варто подивитися

Кадр з фільму "Втеча від себе". Фото: скриншот

Фільм "Субстанція" режисерки Каролі Фаржа — єдина стрічка, знята жінкою, яка претендує на золоту статуетку премії "Оскар" цього року. Однак серед новинок є чимало цікавих прем'єр від майстринь кіно.

Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповідає, які фільми від жінок-режисерок обов'язково варто побачити цього року.

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Птах

У стрічці розповідається історія дівчинки-підлітка, яка не може знайти спільну мову зі своїм батьком та починає дружити з бродягою, якого усі називають "Птах".

Режисеркою фільму стала Андреа Арнольд, яка свого часу вже отримала "Оскар" за короткометражний фільм "Оса" 2003 року. На рахунку режисерки чимало успішних робіт, серед яких "Велика маленька брехня" та "Американська любка".

Все, що ми уявляємо як світло

Дебютний фільм від індійської режисерки Паял Кападія розповідає історію двох подруг, які вирушають у Мумбай, аби заробити грошей та побудувати нове життя. У кожної з ниє своя драматична історія кохання, яка отримає неочікуваний фінал.

"Все, що ми уявляємо як світло" стала першою за 30 років індійською стрічкою, яка потрапила на основний конкурс Канського фестивалю. Робота Кападії підкорили і глядачів, і критиків.

Сантош

Ще один індійський фільм, який здивував своєю глибиною та непередбачуваним сюжетом. Кримінальна драма розповідає про жінку на ім'я Сантош, яка займає посаду поліцейського констебля замість свого покійного чоловіка.

Авторкою фільму стала британсько-індійська режисерка Сандхія Сурі.

Вермільйо

Події розгортаються у маленькому селищі в Альпах на тлі Другої світової війни. Донька шкільного вчителя закохується у військового, який став дезертиром. Однак це кохання матиме фатальні наслідки.

Зняла фільм італійська режисерка Маури Дельперо, яка вже підкорила публіку стрічкою "Материнство".

Втеча від себе

Головна героїня — жінка на ім'я Скай, яка намагається побороти алкогольну залежність. Після лікування вона повертається у рідне місто, де має знову знайти себе та повернути довіру оточуючих.

Режисеркою фільму стала Нора Фінгшайдт, а роль Скай блискавично виконала акторка Сірша Ронан.

Зелений кордон

Нашуміла стрічка від польської режисерки Агнєшки Голанд розповідає про гуманітарну кризу на кордоні між Польщею та Білоруссю, яка трапилася 2021 року через потік мігрантів. У центрі подій опиняються активістка Юлія, прикордонник Яна та родина біженців з Сирії.

Раніше ми писали, що фільм про війну в Україні "Камінь, папір, ножиці" отримав премію BAFTA.

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