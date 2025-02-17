Новинки кино от женщин-режиссеров - что стоит посмотреть

Кадр из фильма "Бегство от себя". Фото: скриншот

Фильм "Субстанция" режиссера Кароли Фаржа — единственная лента, снятая женщиной, которая претендует на золотую статуэтку премии "Оскар" в этом году. Однако среди новинок есть немало интересных премьер от мастериц кино.

Новини.LIVE со ссылкой на Vogue рассказывает, какие фильмы от женщин-режиссеров обязательно стоит увидеть в этом году.

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Птица

В ленте рассказывается история девочки-подростка, которая не может найти общий язык со своим отцом и начинает дружить с бродягой, которого все называют "Птица".

Режиссером фильма стала Андреа Арнольд, которая в свое время уже получила "Оскар" за короткометражный фильм "Оса" 2003 года. На счету режиссера немало успешных работ, среди которых "Большая маленькая ложь" и "Американская милашка".

Все, что мы представляем как свет

Дебютный фильм от индийского режиссера Паял Кападия рассказывает историю двух подруг, которые отправляются в Мумбай, чтобы заработать денег и построить новую жизнь. У каждой из них своя драматическая история любви, которая получит неожиданный финал.

"Все, что мы представляем как свет" стала первой за 30 лет индийской лентой, которая попала на основной конкурс Каннского фестиваля. Работа Кападии покорили и зрителей, и критиков.

Сантош

Еще один индийский фильм, который удивил своей глубиной и непредсказуемым сюжетом. Криминальная драма рассказывает о женщине по имени Сантош, которая занимает должность полицейского констебля вместо своего покойного мужа.

Автором фильма стала британско-индийский режиссер Сандхия Сури.

Вермильо

События разворачиваются в маленьком поселке в Альпах на фоне Второй мировой войны. Дочь школьного учителя влюбляется в военного, который стал дезертиром. Однако эта любовь будет иметь фатальные последствия.

Сняла фильм итальянский режиссер Маури Дельперо, которая уже покорила публику лентой "Материнство".

Бегство от себя

Главная героиня — женщина по имени Скай, которая пытается побороть алкогольную зависимость. После лечения она возвращается в родной город, где должна снова найти себя и вернуть доверие окружающих.

Режиссером фильма стала Нора Фингшайдт, а роль Скай молниеносно исполнила актриса Сирша Ронан.

Зеленая граница

Нашумевшая лента от польского режиссера Агнешки Холанд рассказывает о гуманитарном кризисе на границе между Польшей и Беларусью, который случился в 2021 году из-за потока мигрантов. В центре событий оказываются активистка Юлия, пограничник Яна и семья беженцев из Сирии.

Ранее мы писали, что фильм о войне в Украине "Камень, бумага, ножницы" получил премию BAFTA.

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