Оскар-2025 — фільми року з найкращими спецефектами — фільми року

Фільм "Королівство планети мавп". Фото: 20thcenturystudios.com

З кожним роком глядачів все важче здивувати новими технологіями та візуальними ефектами у кіно. Але цьогорічним номінантам на премію "Оскар-2025" вдалося підкорити глядачів не лише захопливими сюжетом, а й майстерною роботою фахівців по спецефектам.

Новини.LIVE пропонують познайомитися із претендентами на статуетку за "Найкращі візуальні ефекти".

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