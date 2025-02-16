Оскар-2025 — фильмы года с лучшими спецэффектами — фильмы года

Фильм "Королевство планеты обезьян". Фото: 20thcenturystudios.com

С каждым годом зрителей все труднее удивить новыми технологиями и визуальными эффектами в кино. Но нынешним номинантам на премию "Оскар-2025" удалось покорить зрителей не только увлекательными сюжетом, но и мастерской работой специалистов по спецэффектам.

Новини.LIVE предлагают познакомиться с претендентами на статуэтку за "Лучшие визуальные эффекты".

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