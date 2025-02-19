Джаред Лето підтримав російських акторів на BAFTA — фото

Джаред Лето оскандалився підтримкою росіян на премії BAFTA
Американський актор та співак Джаред Лето оскандалився під час церемонії нагородження премії BAFTA у Лондоні. Знаменитість підтримав російських акторів, які були присутні на заході.
Світлинами з росіянами актор поділився в Instagram.
Джаред Лето підтримав росіян на BAFTA
Лідер гурту Thirty Seconds to Mars вже не вперше показує свою прихильність росіянам. Цього разу на церемонії нагородження кінопремії Лето потоваришував із російськими акторами Юрієм Борисовим та Марком Ейдельштейном, які представляли фільм "Анора".
У своїх соцмережах Лето поділився радісними фото представників країни-агресорки, а також із усмішкою позував у їхній компанії.
Тим часом українську делегацію, яка представляла фільм про війну в Україні "Камінь, папір, ножиці", актор проігнорував.
Натомість представники України отримали статуетку BAFTA, в той час як росіяни залишилися без нагороди на церемонії.
Також ми писали, що номінований на "Оскар-2025" фільм "Порцелянова війна" покажуть у кінотеатрах.
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