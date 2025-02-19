Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кіно arrow Джаред Лето оскандалився підтримкою росіян на премії BAFTA arrow

Джаред Лето оскандалився підтримкою росіян на премії BAFTA

19 лютого 2025 14:29
Марія Коваленко - Редактор
Джаред Лето підтримав російських акторів на BAFTA — фото
Джаред Лето. Фото: instagram.com/jaredleto
Марія Коваленко - Редактор

Американський актор та співак Джаред Лето оскандалився під час церемонії нагородження премії BAFTA у Лондоні. Знаменитість підтримав російських акторів, які були присутні на заході.

Світлинами з росіянами актор поділився в Instagram

Читайте також:

Джаред Лето підтримав росіян на BAFTA

Лідер гурту Thirty Seconds to Mars вже не вперше показує свою прихильність росіянам. Цього разу на церемонії нагородження кінопремії Лето потоваришував із російськими акторами Юрієм Борисовим та Марком Ейдельштейном, які представляли фільм "Анора".

Джаред Лето підтримав росіян на BAFTA - фото
Марк Ейдельштейн, Джаред Лето та Юрій Борисов. Фото: instagram.com/jaredleto

У своїх соцмережах Лето поділився радісними фото представників країни-агресорки, а також із усмішкою позував у їхній компанії.

Юрій Борисов та Марк Ейдельштейн на BAFTA - фото
Юрій Борисов та Марк Ейдельштейн. Фото: instagram.com/jaredleto

Тим часом українську делегацію, яка представляла фільм про війну в Україні "Камінь, папір, ножиці", актор проігнорував.

Натомість представники України отримали статуетку BAFTA, в той час як росіяни залишилися без нагороди на церемонії.

Також ми писали, що номінований на "Оскар-2025" фільм "Порцелянова війна" покажуть у кінотеатрах.

скандал премія Джаред Лето закордонні зірки російські зірки
Реклама
Реклама
Реклама