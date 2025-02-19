Джаред Лето поддержал российских актеров на BAFTA — фото

Джаред Лето. Фото: instagram.com/jaredleto

Американский актер и певец Джаред Лето оскандалился во время церемонии награждения премии BAFTA в Лондоне. Знаменитость поддержал российских актеров, которые присутствовали на мероприятии.

Фотографиями с россиянами актер поделился в Instagram.

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Лидер группы Thirty Seconds to Mars уже не впервые показывает свою приверженность россиянам. На этот раз на церемонии награждения кинопремии Лето подружился с российскими актерами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном, которые представляли фильм "Анора".

Марк Эйдельштейн, Джаред Лето и Юрий Борисов. Фото: instagram.com/jaredleto

В своих соцсетях Лето поделился радостными фото представителей страны-агрессора, а также с улыбкой позировал в их компании.

Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн. Фото: instagram.com/jaredleto

Между тем украинскую делегацию, которая представляла фильм о войне в Украине "Камень, бумага, ножницы", актер проигнорировал.

Зато представители Украины получили статуэтку BAFTA, в то время как россияне остались без награды на церемонии.

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