Джаред Лето поддержал российских актеров на BAFTA — фото

Джаред Лето оскандалился поддержкой россиян на премии BAFTA
Американский актер и певец Джаред Лето оскандалился во время церемонии награждения премии BAFTA в Лондоне. Знаменитость поддержал российских актеров, которые присутствовали на мероприятии.
Фотографиями с россиянами актер поделился в Instagram.
Джаред Лето поддержал россиян на BAFTA
Лидер группы Thirty Seconds to Mars уже не впервые показывает свою приверженность россиянам. На этот раз на церемонии награждения кинопремии Лето подружился с российскими актерами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном, которые представляли фильм "Анора".
В своих соцсетях Лето поделился радостными фото представителей страны-агрессора, а также с улыбкой позировал в их компании.
Между тем украинскую делегацию, которая представляла фильм о войне в Украине "Камень, бумага, ножницы", актер проигнорировал.
Зато представители Украины получили статуэтку BAFTA, в то время как россияне остались без награды на церемонии.
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