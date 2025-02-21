В сериале Нулевой день на Netflix вспомнили об Украине

В новом политическом мини-сериале на Netflix вспомнили об Украине
На Netflix состоялась премьера нового политического триллера "Нулевой день" с Робертом Де Ниро в главной роли. В одном из эпизодов вспомнили и об Украине.
С 20 февраля сериал доступен на Netflix.
В сериале "Нулевой день" вспомнили об Украине
Сюжет рассказывает о масштабной кибератаке, которая произошла в США и привела к гибели сотен людей. За расследование дела берется экс-президент Америки, которого сыграл Де Ниро. Главные подозрения падают на Россию.
Ключевым доказательством в деле становится код вируса, в котором скрыто слово "майдан". К тому же в сериале звучит фраза из уст героя Де Ниро: "В 2004 году Россия обвиняла нас в этом, что было слишком откровенно даже для россиян".
Зрители сразу поняли, что это стало ссылкой на Оранжевую революцию, которая происходила в Киеве в 2004 году.
Отныне перед героем Де Ниро сериала стоит непростая задача разоблачить настоящего преступника, главное не потерять во лжи и манипуляциях.
Напомним, на Берлинале команда фильма "Лента времени" развернула украинский флаг с подписями военных. А также мы писали, что украинская комедия возглавила рейтинг самых популярных фильмов на Netflix.
Читайте Новини.LIVE!