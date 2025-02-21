В сериале Нулевой день на Netflix вспомнили об Украине

Сериал "Нулевой день". Фото: Netflix

На Netflix состоялась премьера нового политического триллера "Нулевой день" с Робертом Де Ниро в главной роли. В одном из эпизодов вспомнили и об Украине.

С 20 февраля сериал доступен на Netflix.

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В сериале "Нулевой день" вспомнили об Украине

Сюжет рассказывает о масштабной кибератаке, которая произошла в США и привела к гибели сотен людей. За расследование дела берется экс-президент Америки, которого сыграл Де Ниро. Главные подозрения падают на Россию.

Ключевым доказательством в деле становится код вируса, в котором скрыто слово "майдан". К тому же в сериале звучит фраза из уст героя Де Ниро: "В 2004 году Россия обвиняла нас в этом, что было слишком откровенно даже для россиян".

Зрители сразу поняли, что это стало ссылкой на Оранжевую революцию, которая происходила в Киеве в 2004 году.

Отныне перед героем Де Ниро сериала стоит непростая задача разоблачить настоящего преступника, главное не потерять во лжи и манипуляциях.

Напомним, на Берлинале команда фильма "Лента времени" развернула украинский флаг с подписями военных. А также мы писали, что украинская комедия возглавила рейтинг самых популярных фильмов на Netflix.