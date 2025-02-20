Серіал Нульовий день вийшов на Netflix — прем'єра

Роберт Де Ніро у серіалі "Нульовий день". Фото: Netflix

На стримінговому майданчику Netflix відбулася прем'єра нового політичного триллера "Нульовий день". Головну роль у мінісеріалі виконав американський актор Роберт Де Ніро.

Серіал вже доступний для перегляду на Netflix.

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Події у серіалі розгортаються після жахливої кібератаки, яка призвела до сотень жертв по всій Америці. Колишній президент США на ім'я Джордж Маллен, якого зіграв Де Ніро, мусить очолити комісію та знайти винних у кібер-злочині. Однак у пошуках винних він зіштовхнеться не лише з чужими амбіція, брехнею та прихованими мотивами, а й власними темними секретами.

Окрім Де Ніро у серіалі зіграли Лізза Каплан, Джессі Племонса, Джоан Аллен, Конні Бріттон та Анджела Бассет.

Перший сезон налічує шість епізодів, які вже доступні для перегляду в українському дубляжі.

Раніше стала відома дата виходу другого сезону серіалу "Останні з нас". А також автор "Гострих картузів" натякнув на новий проєкт за мотивами популярного серіалу.