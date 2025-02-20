Серіал Нульовий день вийшов на Netflix — прем'єра

Netflix захопив глядачів новим політичним триллером з Де Ніро
На стримінговому майданчику Netflix відбулася прем'єра нового політичного триллера "Нульовий день". Головну роль у мінісеріалі виконав американський актор Роберт Де Ніро.
Серіал вже доступний для перегляду на Netflix.
Роберт Де Ніро зіграв колишнього президента США
Події у серіалі розгортаються після жахливої кібератаки, яка призвела до сотень жертв по всій Америці. Колишній президент США на ім'я Джордж Маллен, якого зіграв Де Ніро, мусить очолити комісію та знайти винних у кібер-злочині. Однак у пошуках винних він зіштовхнеться не лише з чужими амбіція, брехнею та прихованими мотивами, а й власними темними секретами.
Окрім Де Ніро у серіалі зіграли Лізза Каплан, Джессі Племонса, Джоан Аллен, Конні Бріттон та Анджела Бассет.
Перший сезон налічує шість епізодів, які вже доступні для перегляду в українському дубляжі.
Раніше стала відома дата виходу другого сезону серіалу "Останні з нас". А також автор "Гострих картузів" натякнув на новий проєкт за мотивами популярного серіалу.
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