Дорами на Netflix з українським перекладом — що подивитися

Кадр із серіалу "Посмішка для спадкоємця". Фото: Netflix

Азійські драматичні серіали, відомі як "дорами", набирають популярності серед українських глядачів. Netflix пропонує знайти саме свою історію із захопливими героями та неймовірними поворотами сюжету.

Новини.LIVE зібрали добірку дорам, які захоплять вас із першої хвилини.

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Мій коханий демон

Головний герой — демон, який втратив свої сили. Для того, щоб повернути їх собі, він укладає угоді із дівчиною. Однак вона може не лише повернути його здібності, а й торкнутися душі.

Посмішка для спадкоємця

У центрі романтичної комедії чоловік, який відчайдушно намагається боротися за свій спадок. Але єдине, що займає його думки — посмішка його підлеглої, яку він думає, що терпіти не може.

Алхімія душ

Могутня чарівниця, яка ховається у тілі старої жінки, одного дня зустрічає чоловіка із впливової родини. Незнайомець просить чаклунку змінити його долю.

Лікарка Чха

Головна героїня — домогосподарка, яка колись мріяла стати відомою лікаркою. Через 20 років вона повертається до ординатури, аби здійснити свою мрію.

Слава

Багато років тому головна героїня стала жертвою насилля, але її кривдники так і не поплатилися за це. Тепер вона втілює складний план, аби помститися кожному, хто її скривдив.

Раніше ми розповідали про кращі українські серіали, засновані на реальних подіях. А також нові фільми, зняті жінками-режисерками, які варто переглянути.