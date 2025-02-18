Дорамы на Netflix с украинским переводом — что посмотреть

Кадр из сериала "Улыбка для наследника". Фото: Netflix

Азиатские драматические сериалы, известные как "дорамы", набирают популярность среди украинских зрителей. Netflix предлагает найти именно свою историю с увлекательными героями и невероятными поворотами сюжета.

Новини.LIVE собрали подборку дорам, которые захватят вас с первой минуты.

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Мой любимый демон

Главный герой — демон, который потерял свои силы. Для того чтобы вернуть их себе, он заключает соглашение с девушкой. Однако она может не только вернуть его способности, но и коснуться души.

Улыбка для наследника

В центре романтической комедии мужчина, который отчаянно пытается бороться за свое наследство. Но единственное, что занимает его мысли, — улыбка его подчиненной, которую он думает, что терпеть не может.

Алхимия душ

Могущественная волшебница, которая скрывается в теле старой женщины, однажды встречает мужчину из влиятельной семьи. Незнакомец просит колдунью изменить его судьбу.

Врач Чха

Главная героиня — домохозяйка, которая когда-то мечтала стать известным врачом. Через 20 лет она возвращается в ординатуру, чтобы осуществить свою мечту.

Слава

Много лет назад главная героиня стала жертвой насилия, но ее обидчики так и не поплатились за это. Теперь она воплощает сложный план, чтобы отомстить каждому, кто ее обидел.

Ранее мы рассказывали о лучших украинских сериалах, основанных на реальных событиях. А также новых фильмах, снятых женщинами-режиссерами, которые стоит пересмотреть.