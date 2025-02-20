Сериал Нулевой день вышел на Netflix - премьера

Роберт Де Ниро в сериале "Нулевой день". Фото: Netflix

На стриминговой площадке Netflix состоялась премьера нового политического триллера "Нулевой день". Главную роль в мини-сериале исполнил американский актер Роберт Де Ниро.

Сериал уже доступен для просмотра на Netflix.

Читайте также:

Роберт Де Ниро сыграл бывшего президента США

События в сериале разворачиваются после ужасной кибератаки, которая привела к сотням жертв по всей Америке. Бывший президент США по имени Джордж Маллен, которого сыграл Де Ниро, должен возглавить комиссию и найти виновных в кибер-преступлении. Однако в поисках виновных он столкнется не только с чужими амбициями, ложью и скрытыми мотивами, но и собственными темными секретами.

Кроме Де Ниро в сериале сыграли Лизза Каплан, Джесси Племонса, Джоан Аллен, Конни Бриттон и Анджела Бассет.

Первый сезон насчитывает шесть эпизодов, которые уже доступны для просмотра в украинском дубляже.

Ранее стала известна дата выхода второго сезона сериала "Последние из нас". А также автор "Острых козырьков" намекнул на новый проект по мотивам популярного сериала.