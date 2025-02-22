Сериал Рай продлили на второй сезон - видео

Сериал "Рай". Фото: instagram.com/paradiseonhulu

Нашумевший американский телесериал "Рай" получит продолжение. Телеканал Hulu прислушался к просьбам зрителей и решил создать второй сезон политического триллера.

Об этом они объявили в Instagram.

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"Рай" продлили на второй сезон

В своих соцсетях создатели сериала объявили, что официально продлевают его на второй сезон.

"Мы услышали вас громко и четко. "Рай" от Hulu возобновляется на 2 сезон", — говорится в публикации.

Премьера первого сезона состоялась 26 января. Менее чем за месяц сериал успел собрать свою фан-базу и получить кучу положительных отзывов как от зрителей, так и от критиков.

Сюжет триллера рассказывает об убийстве президента США Кэла Брэдфорда, которого сыграл Джеймс Марсден. Преступление произошло в закрытом городе-бункере под названием "Рай", где находится 25 тысяч избранных лиц. Бывшему агенту ЦРУ Ксавьеру Коллинзу (Стерлинг Браун) придется выяснить, кто стоит за убийством американского лидера.

Ранее стало известно, когда премьера второго сезона "Последних из нас". Также мы писали, что в новом политическом сериале Netflix вспомнили об Украине.