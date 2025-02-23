Лейтон Містер з'явиться у другому сезоні "Ніхто цього не хоче" на Netflix

Лейтон Містер. Фото: Reuters

Американська акторка Лейтон Містер приєднається до касту популярного на Netflix серіалу "Ніхто цього не хоче". Зірка "Пліткарки" отримала роль у другому сезоні романтичної комедії.

Про це Netflix повідомили у Instagram.

Читайте також:

Лейтон Містер зіграє у другому сезоні "Ніхто цього не хоче"

Фанати давно очікували на появу Лейтон та її чоловіка Адама Броуді, який зіграв головну роль — Ноя, на одному екрані. І ось нарешті стало відомо, що акторка доєднається до команди серіалу у другому сезоні.

Як розповіли у Netflix, Лейтон отримала роль шкільного ворога головної героїні Джоан, які грає Крістен Белл. До речі цікаво, що обидві акторки також разом працювали над "Пліткаркою". Містер у популярному серіалі втілила роль Блер Волдорф, а ось Белл на екрані не з'являлася, однак саме вона подарувала свій закадровий голос "Пліткарці".

Серіал "Ніхто цього не хоче" розповідає про незвичні стосунки єврейського рабина Ноя та ведучої подкастів про секс Джоан. Романтична комедія отримала схвальні відгуки як глядачів, так і критиків.

Раніше ми писали, що психологічний триллер "Розрив" побив рекорд на Apple TV+. А також стало відомо, коли прем'єра другого сезону "Останніх з нас".