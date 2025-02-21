Другий сезон серіалу Розрив на Apple TV б'є рекорди за переглядами

Кадр з серіалу "Розрив". Фото: instagram.com/mradamscott

Американський серіал "Розрив" став рекордсменом на платформі Apple TV+. Другий сезон психологічного триллеру перевищив усі очікування та став лідером за кількістю переглядів.

Про це пише Deadline.

Читайте також:

Другий сезон серіалу "Розрив" побив рекорд Apple TV+

Прем'єра другого сезону відбулася 17 січня 2025 року через три роки після завершення першої частини. Вочевидь, глядачі так чекали продовження триллеру, що усього за місяць "Розрив" став лідером за кількістю переглядів на платформі. Він навіть обійшов гучний спортивно-драматичний серіал "Тед Лассо".

За цей час "Розрив" вже зібрав 589 млн хвилин перегляду у США, 28% від загального часу зайняли нові епізоди. Окрім того, серіал приніс компанії й нових користувачів — у період з 1 по 19 січня кількість підписок зросла на 126% порівняно з минулим роком.

Сюжет серіалу розповідає про технологічну корпорацію Lumon Industries, яка розробила для своїх працівників медичну процедуру "розриву", що дозволяє відокремити робочі спогади від неробочих. Один з учасників експерименту Марк разом із колегами щодня виконує загадкові завдання, поки одного дня не починає підозрювати, що у компанії від нього щось приховують.

Раніше ми писали, що у новому серіалі від Netflix згадали про Україну. Також стала відома дата прем'єри другого сезону "Останні з нас".