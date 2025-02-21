Второй сезон сериала Разрыв на Apple TV бьет рекорды по просмотрам

Кадр из сериала "Разрыв". Фото: instagram.com/mradamscott

Американский сериал "Разрыв" стал рекордсменом на платформе Apple TV+. Второй сезон психологического триллера превысил все ожидания и стал лидером по количеству просмотров.

Об этом пишет Deadline.

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Второй сезон сериала "Разрыв" побил рекорд Apple TV+

Премьера второго сезона состоялась 17 января 2025 года спустя три года после завершения первой части. Очевидно, зрители так ждали продолжения триллера, что всего за месяц "Разрыв" стал лидером по количеству просмотров на платформе. Он даже обошел нашумевший спортивно-драматический сериал "Тед Лассо".

За это время "Разрыв" уже собрал 589 млн минут просмотра в США, 28% от общего времени заняли новые эпизоды. Кроме того, сериал принес компании и новых пользователей — в период с 1 по 19 января количество подписок выросло на 126% по сравнению с прошлым годом.

Сюжет сериала рассказывает о технологической корпорации Lumon Industries, которая разработала для своих работников медицинскую процедуру "разрыва", позволяющую отделить рабочие воспоминания от нерабочих. Один из участников эксперимента Марк вместе с коллегами ежедневно выполняет загадочные задания, пока однажды не начинает подозревать, что в компании от него что-то скрывают.

Ранее мы писали, что в новом сериале от Netflix вспомнили об Украине. Также стала известна дата премьеры второго сезона "Последние из нас".