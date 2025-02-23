Лейтон Мистер появится во втором сезоне "Никто этого не хочет" на Netflix

Лейтон Мистер. Фото: Reuters

Американская актриса Лейтон Мистер присоединится к касту популярного на Netflix сериала "Никто этого не хочет". Звезда "Сплетницы" получила роль во втором сезоне романтической комедии.

Об этом Netflix сообщили в Instagram.

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Лейтон Мистер сыграет во втором сезоне "Никто этого не хочет"

Фанаты давно ожидали появления Лейтон и ее мужа Адама Броуди, который сыграл главную роль — Ноя, на одном экране. И вот наконец стало известно, что актриса присоединится к команде сериала во втором сезоне.

Как рассказали в Netflix, Лейтон получила роль школьного врага главной героини Джоан, которые играет Кристен Белл. Кстати интересно, что обе актрисы также вместе работали над "Сплетницей". Мистер в популярном сериале воплотила роль Блэр Уолдорф, а вот Белл на экране не появлялась, однако именно она подарила свой закадровый голос "Сплетнице".

Сериал "Никто этого не хочет" рассказывает о необычных отношениях еврейского раввина Ноя и ведущей подкастов о сексе Джоан. Романтическая комедия получила положительные отзывы как зрителей, так и критиков.

Ранее мы писали, что психологический триллер "Разрыв" побил рекорд на Apple TV+. А также стало известно, когда премьера второго сезона "Последних из нас".