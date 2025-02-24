Українські серіали про війну — що подивитися ввечері

Серіал "Я — Надія". Фото: 2+2

Під час повномасштабного російського вторгнення українці не лише дають відсіч ворогу, а й продовжують розвивати наш кінематограф. За ці три роки серед українських серіалів з'явилося багато зворушливих історій, які показують реалії нашого життя.

Редакція Новини.LIVE ділиться добіркою найкращих теленовел про життя українців під час великої війни.

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Я — Надія

Воєнно-драматичний серіал розповідає історію фельдшерки швидкої допомоги Надії. Попри ризик для життя та особисту драму, вона продовжує рятувати людей під обстрілами у Харкові. А одного дня їй доведеться зустрітися із ворогом віч-на-віч.

Потяг

Сюжет серіалу обертається навколо евакуаційного потягу Київ-Чернівці, який у перші дні повномасштабної війни евакуював мешканців столиці до більш безпечних регіонів. Провідниця Поліна вирушає у небезпечний рейс, аби допомогти тим, хто тікає від війни.

Перші дні

В основі серіалу реальні історії українців, які вони переживали у перші дні повномасштабного вторгнення. Кожен епізод висвітлює почуття та емоції, з якими довелося зіштовхнутися після 24 лютого 2022 року.

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