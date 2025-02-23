Найкращі детективні серіали з гострим сюжетом — що подвитися

Серіал "Лютер". Фото: ВВС

Якщо ви полюбляєте детективні історії, де кожна серія це нова загадка, то ця добірка для вас. Гостросюжетні історії змусять вас слідкувати за кожною деталлю на екрані.

Захопливі розслідування та цікаві головоломки у добірці Новини.LIVE.

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Бродчерч

Маленьке містечко здригається після того, як на узбережжі знаходять тіло 11-річного хлопчика. За справу беруться двоє досвідчених детективів, однак місцеві мешканці чомусь не готові йти на поступки слідству.

Міст

На мосту між Данішє та Швецією заходять розрізане навпіл тіло жінки, яке лежить просто на кордоні. Розв'язати загадкове вбивство доручають двом детективам з обох країн. Справа набирає обертів, коли вбивця починає натякати на нові злочини.

Лютер

Детектив Лютер — один з найкращих у своїй справі в Лондоні. Своїм незвичним підходом до справи він може розкрити будь-який злочин, але відданість роботі руйнує його особисте життя.

Убивство

Поліція розслідує вбивство школярки на ім'я Роузі. Пошуки вбивці переплітаються із політичною кампанією, що триває у місті та спробами родини дівчинки продовжити жити звичайним життям.

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